Bilecik'te denetim yapan zabıta ekipleri, tarihi geçmiş ürünlere el koydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te halkın sağlığı için her gün denetime çıkan zabıta ekipleri, bu sefer de marketler zincirinde tarihi geçmiş peynirlere el koydu.

Alınan bilgilere göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde A101 markete yapılan denetimde son kullanma tarihi 22 Kasım 2021 olan 1 kilogramlık 5 adet tam yağlı süzme peynir tespit etti. Tutanak ile el konulan peynirler imha edilirken, iş yerine 427 TL idari para cezası yazıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.