Söğütspor tutulamıyor

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Bilecik 1. Amatör Lig A grubu temsilcisi Söğütspor, ligde 8'de 8 yaparak puanını 24'e çıkardı.

Bilecik 1. Amatör Lig A grubunda 8'inci hafta geride kalırken grubun lideri Söğütspor 1992 Yeniköyspor 120 yendi. Aldığı galibiyet sonrası ligde 8'de 8 yaparak puanını 24'e çıkardı. Kalesinde 3 gol gören rakip fileleri 8'inci hafta sonundan 48 kez havalandıran sarı mavili ekip 10 takımlı grupta en yakın rakibi 1299 Bilecik Kulübüne 5 puan fark etti. Ligdeki diğer karşılaşmalarda Pazaryerispor deplasmanda Güneşspor'u 31, 1299 Bilecik Kulübü deplasmanda 4 Eylülspor'u 52, Vezirhanspor deplasmanda Demirköyspor'u 20 yendi. KurtköysporGölpazarı Belediyespor maçı ise ileri bir tarihe ertelendi.

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