Söğütspor tutulamıyor

Bilecik 1. Amatör Lig A grubu temsilcisi Söğütspor, ligde 8'de 8 yaparak puanını 24'e çıkardı.
Bilecik 1. Amatör Lig A grubunda 8'inci hafta geride kalırken grubun lideri Söğütspor 1992 Yeniköyspor 120 yendi. Aldığı galibiyet sonrası ligde 8'de 8 yaparak puanını 24'e çıkardı. Kalesinde 3 gol gören rakip fileleri 8'inci hafta sonundan 48 kez havalandıran sarı mavili ekip 10 takımlı grupta en yakın rakibi 1299 Bilecik Kulübüne 5 puan fark etti. Ligdeki diğer karşılaşmalarda Pazaryerispor deplasmanda Güneşspor'u 31, 1299 Bilecik Kulübü deplasmanda 4 Eylülspor'u 52, Vezirhanspor deplasmanda Demirköyspor'u 20 yendi. KurtköysporGölpazarı Belediyespor maçı ise ileri bir tarihe ertelendi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.