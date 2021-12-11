Şeyh Edebali Üniversitesi'nde ‘Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi’ açıldı Rektör Beydemir; “Üniversitemize, sanayicimize ve şehrimize kısa, orta ve uzun vadede yüksek katkılar sağlayacaktır”

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlük binasında ‘Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi’ açıldı. Rektör Beydemir, “Üniversitemize, sanayicimize ve şehrimize kısa, orta ve uzun vadede yüksek katkılar sağlayacaktır” dedi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversitenin bünyesinde gerek akademisyenlerin gerekse üniversitesanayi iş birliklerine yönelik projelerin hazırlanması ve bu alanda öncülük etmesi amacıyla kurulan ‘Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi'nin hizmete açıldığını duyurdu.



“Üniversitemize, sanayicimize ve şehrimize kısa, orta ve uzun vadede yüksek katkılar sağlayacaktır”

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, araştırmacılara ve sanayicilere proje desteği verileceğini belirterek, “Proje ofisimiz hem üniversitemiz araştırmacılarına hem de sanayicimize yönelik olarak proje desteği hususunda duyulan ihtiyacı karşılaması amacıyla kuruldu. Proje ofisimiz; üniversitemize, sanayicimize ve şehrimize kısa, orta ve uzun vadede yüksek katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Proje ofisi koordinatörü olarak görevine başlayan Prof. Dr. Murat Alanyalıoğlu ise konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunarak, “Ofis bünyesinde; akademisyenlerimiz arasında proje kültürünün artırılması, ulusal ve uluslararası ArGe projelerinin hazırlanması için lisans döneminden başlanarak tüm aşamalarda eğitimler sunulması ve öncü değerlendirme panellerinin oluşturulması ile fon kaynaklarına sunulacak projelerin niteliklerinin artırılması noktasında hizmetler planlamaktayız” ifadelerine yer verdi.



“Desteğe ihtiyaç duyan herkesi davet ediyorum”

Bilecik’in nüfusuna oranla sanayi potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Alanyalıoğlu, sanayinin daima ihtiyaç duyduğu hizmet, nitelikli iş gücü ve ArGe eksikliklerinin tamamlanması ya da mevcut durumlarının geliştirilmesi için üniversite ile sanayinin ilişkisinin önemli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Alanyalıoğlu, “Bu noktada şehrimizdeki sanayiciler ile araştırmacılarımızın ortak buluşma noktası olacak proje ofisinin dinamik bir rol oynayacağını ve proje fikri olan ya da mevcut projelerinin sunumu için desteğe ihtiyaç duyan herkesi rektörlük binamızda hizmete giren proje ofisimize davet ediyorum” dedi.

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