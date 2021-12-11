Şeyh Edebali Üniversitesi'nde ‘Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi’ açıldı Rektör Beydemir; “Üniversitemize, sanayicimize ve şehrimize kısa, orta ve uzun vadede yüksek katkılar sağlayacaktır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şeyh Edebali Üniversitesi'nde ‘Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi’ açıldı Rektör Beydemir; “Üniversitemize, sanayicimize ve şehrimize kısa, orta ve uzun vadede yüksek katkılar sağlayacaktır”

İHA

Şeyh Edebali Üniversitesi'nde ‘Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi’ açıldı Rektör Beydemir; “Üniversitemize, sanayicimize ve şehrimize kısa, orta ve uzun vadede yüksek katkılar sağlayacaktır”

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlük binasında ‘Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi’ açıldı. Rektör Beydemir, “Üniversitemize, sanayicimize ve şehrimize kısa, orta ve uzun vadede yüksek katkılar sağlayacaktır” dedi.
Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversitenin bünyesinde gerek akademisyenlerin gerekse üniversitesanayi iş birliklerine yönelik projelerin hazırlanması ve bu alanda öncülük etmesi amacıyla kurulan ‘Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi'nin hizmete açıldığını duyurdu.

“Üniversitemize, sanayicimize ve şehrimize kısa, orta ve uzun vadede yüksek katkılar sağlayacaktır”
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, araştırmacılara ve sanayicilere proje desteği verileceğini belirterek, “Proje ofisimiz hem üniversitemiz araştırmacılarına hem de sanayicimize yönelik olarak proje desteği hususunda duyulan ihtiyacı karşılaması amacıyla kuruldu. Proje ofisimiz; üniversitemize, sanayicimize ve şehrimize kısa, orta ve uzun vadede yüksek katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.
Proje ofisi koordinatörü olarak görevine başlayan Prof. Dr. Murat Alanyalıoğlu ise konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunarak, “Ofis bünyesinde; akademisyenlerimiz arasında proje kültürünün artırılması, ulusal ve uluslararası ArGe projelerinin hazırlanması için lisans döneminden başlanarak tüm aşamalarda eğitimler sunulması ve öncü değerlendirme panellerinin oluşturulması ile fon kaynaklarına sunulacak projelerin niteliklerinin artırılması noktasında hizmetler planlamaktayız” ifadelerine yer verdi.

“Desteğe ihtiyaç duyan herkesi davet ediyorum”
Bilecik’in nüfusuna oranla sanayi potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Alanyalıoğlu, sanayinin daima ihtiyaç duyduğu hizmet, nitelikli iş gücü ve ArGe eksikliklerinin tamamlanması ya da mevcut durumlarının geliştirilmesi için üniversite ile sanayinin ilişkisinin önemli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Alanyalıoğlu, “Bu noktada şehrimizdeki sanayiciler ile araştırmacılarımızın ortak buluşma noktası olacak proje ofisinin dinamik bir rol oynayacağını ve proje fikri olan ya da mevcut projelerinin sunumu için desteğe ihtiyaç duyan herkesi rektörlük binamızda hizmete giren proje ofisimize davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik Belediyeler Birliğinden büyük destek
YEREL HABERLER Bilecik Belediyeler Birliğinden büyük destek
Tedbir önce evde başlar
YEREL HABERLER Tedbir önce evde başlar
Memleket Partisi İlçe Teşkilatından Başkan Bakkalcıoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Memleket Partisi İlçe Teşkilatından Başkan ...
Vali Kızılkaya, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
YEREL HABERLER Vali Kızılkaya, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla ...
Söğütspor tutulamıyor
YEREL HABERLER Söğütspor tutulamıyor
Jandarmandan miniklere çizgi film
YEREL HABERLER Jandarmandan miniklere çizgi film
'Türkiye'de Kadının Siyasi Hakları' konferansı yapıldı
YEREL HABERLER 'Türkiye'de Kadının Siyasi Hakları' konferansı ...
'Plastik Aşklar' oyunu Bilecik'te seyirciyle buluştu
YEREL HABERLER 'Plastik Aşklar' oyunu Bilecik'te seyirciyle buluştu
Kestane fiyatları el yakıyor
YEREL HABERLER Kestane fiyatları el yakıyor
Bilecik'te denetim yapan zabıta ekipleri, tarihi geçmiş ürünlere el koydu
YEREL HABERLER Bilecik'te denetim yapan zabıta ekipleri, tarihi ...
Başkan Önal, "Bu topraklara bizler de bir takım hizmetler yapacağız”
YEREL HABERLER Başkan Önal, "Bu topraklara bizler de bir takım ...
Bilecik'te silonun devrilmesi sonucu kepçe operatörü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bilecik'te silonun devrilmesi sonucu kepçe operatörü ...
İtfaiyeden acil durumlara hazırlık tatbikatları
YEREL HABERLER İtfaiyeden acil durumlara hazırlık tatbikatları
Devriye gezen polislerin dikkati hırsızlığı önledi
YEREL HABERLER Devriye gezen polislerin dikkati hırsızlığı önledi
Bilecik'te 52 ülkeden bin 250’den fazla misafir öğrenciye eğitim veriliyor BŞEÜ'de ‘Uluslararası Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı’ yapıldı Rektör Beydemir, “Geçtiğimiz eğitim dönemine nazaran yüzde 100 oranından daha fazla bir artış sağladık”
YEREL HABERLER Bilecik'te 52 ülkeden bin 250’den fazla misafir ...
(ÖZEL) Görenleri şaşkına uğratan kedi Umuma açık tuvalete giren sokak kedisi insanlar gibi ihtiyacını karşıladı Tuvaleti bittikten sonra sanki kuma yapmış gibi üzerini de kapatmaya çalışan kedi, işi bitince geldiği kapıdan dışarı çıktı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Görenleri şaşkına uğratan kedi Umuma açık ...
Kaymakam Altay, ilçede görev yapan uzman jandarmaları ağırladı
YEREL HABERLER Kaymakam Altay, ilçede görev yapan uzman jandarmaları ...
Şeyh Edebali Üniversitesi kendi mobilya ihtiyacını kendi karşılayacak Rektör Beydemir, “Ahşap İşleri Tasarım ve Üretim Tesisi üniversitemiz için en önemli tedarik birimlerinden biri olacaktır”
YEREL HABERLER Şeyh Edebali Üniversitesi kendi mobilya ihtiyacını ...
Özel gereksinimli bireyler Osmaneli'nde bir araya geldi
YEREL HABERLER Özel gereksinimli bireyler Osmaneli'nde bir araya ...
Başkan Şahin basın mensuplarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Şahin basın mensuplarıyla buluştu
‘Temel Kimyasallar’ kategorisinde 3’üncülük ödülüne layık görüldüler
YEREL HABERLER ‘Temel Kimyasallar’ kategorisinde 3’üncülük ödülüne ...
Başkan Yaman, Bayırköy Göletinde gelinen son durumu inceledi “Sel tehlikesinden doğabilecek felaketleri en aza indirmek için çeşitli çalışmalar yaptık”
YEREL HABERLER Başkan Yaman, Bayırköy Göletinde gelinen son durumu ...
(ÖZEL) Bu fotoğraflar saatte 240 kilometre hızla giden trenden çekildi ’Trenden Bilecik Manzaraları’ isimli fotoğraf sergisi açıldı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Serhat Ay; "Yaklaşık 5 yıllık seyahatlerim sırasında YHT hızla giderek bu kareleri yakalamaya çalıştım ve sergiledim" "Unutulan coğrafyalarımızın manzaralarını bu şekilde yakalamayı düşünüyorum, ilk adımım Bilecik’ten oldu" "Bu yıl Avrupa Birliği tarafından ‘Tren Yılı’ olarak ilan edildi"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bu fotoğraflar saatte 240 kilometre hızla ...
Başkan Yıldırım ÜNİAK üyeleri ile bir araya geldi AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım,; "Geleceğin inşasında sizlerin imzası olacak”
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım ÜNİAK üyeleri ile bir araya geldi AK ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.