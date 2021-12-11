Başkan Yaman çocukların yaptığı etkinliğe eşlik etti

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 46 yaş Kur’an kursunu ziyaret ederek çocukların yaptığı etkinliğe eşlik etti.

Bilecik Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ilçesinde bulunan 46 yaş Kur’an Kursunda eğitim gören minik öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin yaptığı etkinliğe eşlik eden Başkan Yaman, “Kur’an kurslarımızda çocuklarımız temel dini bilgileri öğreniyorlar. Bu bilgiler evlatlarımızın güzel ahlakını tamamlayan önemli bir etken olacak. Ayrıca burada eğitim veren saygı değer hocalarımıza da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Başkan Yaman, kurs hocalarından yapılan eğitimler hakkında bilgiler aldı.

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