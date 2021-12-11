Pazaryeri Halk Kütüphanesi tefrişatı hızla devam ediyor

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Halk Kütüphanesi tefrişatının hızla ilerlediğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yapımı sürdürülen halk kütüphanesinin teşrifatı hızla devam ediyor. Öğrencilerin ve vatandaşların rahat rahat kitap okuyup, araştırma yapabilecekleri bir yer olacağını belirten Başkan Tekin “İlçemiz için güzel bir çalışma oldu. Görüyoruz ki kütüphaneler önemli bir ihtiyaç. Amacımız insanlarımıza böylesine güzel ve nezih ortamlarda kitap okuma fırsatı sunmak, yarınımızın teminatı olan çocuklarımızın rahat ve huzurlu bir ortamda ders çalışmalarını sağlamak” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Başkan Tekin, Kültür ve Turizm Bakanlığına ve yatırımın ilçeye ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.