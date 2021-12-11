Haber alınamayan genç mali müşavir evinde ölü bulundu Astım hastası 42 yaşındaki kadının cenazesi başında evde beslediği kedi beklerken bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te astım hastası olduğu iddia edilen 42 yaşındaki mali müşavir evinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Kayhan mahallesi Eskişehir caddesi üzerinde 3 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan Gülay Baş'tan, şehir dışında olan kocası bir süre haber alamadı. Durumu hemen 112'yi arayarak haber verilmesi üzerine adrese hemen ekipleri yönlendirildi. Söğüt Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri eve balkondan girince genç kadının cansız bedeni ile karşılaştılar. Gülay Baş'ın Söğütte mali müşavirlik yaptığı öğrenilirken, şahsın ilk incelemelerde astım krizi geçirdiği ve ilaçlarına ulaşamadığı için öldüğü anlaşıldı. Şahsın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan itfaiye ekipleri Gülay Baş'ın cansız bedeninin başında evde beslediği kediyi beklediği gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.