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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başarılı öğrenciler ödüllendirildi, vefat edenler anıldı

İHA

Başarılı öğrenciler ödüllendirildi, vefat edenler anıldı

Bilecik’in Pazaryeri İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen ‘Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması’, ‘Genç Sada Kur’anı Kerim Okuma Yarışması’ ve ‘Genç Nida Kur’anı Kerim Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi, vefat eden öğrenciler ise anıldı.
Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleşen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Müftüsü Şenol Şahin, Esenevler Camii İmam Hatibi Hüseyin Avcı ve Okul Müdürü İslam Özkul tarafından ödüllendirildi.
Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencilerinden geçtiğimiz yıl vefat eden Nida Ünel ve 2017 yılında vefat eden 8"inci sınıf öğrencisi Hayrun Nisa Naz dualarla anıldı. Yarışmalarda 1'inci olan öğrenciler, Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışma Birincisi Yusuf Yavaş, Genç Sada Kur’anı Kerim Okuma Yarışması Birincisi Abdülkadir Karadağ ve Genç Nida, Kur'anı Kerim Okuma Yarışması Birincisi Ecrin Şevval Demir’in Bilecik’te düzenlenecek yarışmalarda Pazaryeri ilçesini temsil edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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