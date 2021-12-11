Bozüyük Belediyesi kaldırım ve yol çalışmalarını sürdürüyor

Bozüyük Belediyesi tarafından kaldırım bakımonarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda ilçe merkezi ve mahallelerde yol ve kaldırım yapım, bakım ve onarım çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ederken, bu çalışmalar ile paralel olarak ihtiyaç duyulan noktalarda kanal açımı, mazgal temizliği, okul ve ibadethane tadilat çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Yayalarımızın ulaşımlarını emniyetli bir şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla kaldırım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kaldırımı sıfırdan yapılan Yeni Mahalle Mercan Sokak ve taş yenileme çalışmaları yaptığımız Çarşı Mahalle Kaşif Hoca Sokak ile daha modern bir Bozüyük için çalışıyoruz" dedi.

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