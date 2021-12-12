Bilecikli hayırseverden anlamlı bağış

Bilecik'te hayırsever bir vatandaş, 46 yaş grubu Kur'an kursu yapımı için Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bilecik Şubesi'ne mekan bağışında bulundu.

Bilecikli bir inşaat firması sahibi olan Halil Güzeller, 46 yaş grubu Kur'an kursu yapımı için Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesine mekan bağışı yaptı. Bağış sonrası Bilecik İl Müftülüğüne davet edilen Güzeller, Müftü Ali Erhun tarafından karşılanarak makamında ağırlandı. Kur’an kursu yapımı için mekan bağışında bulunan Güzeller’e teşekkür eden Müftü Erhun, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2'nci Başkanı İhsan Açık tarafından gönderilen teşekkür belgesini takdim etti.

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