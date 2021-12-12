Rektör Beydemir, Danıştay Üyesi Hicabi Ece’yi ziyaret etti Üniversite hakkında bilgi aktardı

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Danıştay Üyesi Hicabi Ece’yi ziyaret ederek üniversite hakkında bilgiler aktardı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Danıştay Üyesi Hicabi Ece’ye Ankara’da ziyarette bulundu. Danıştay Üyesi Ece’nin makamında yaklaşık bir buçuk saat süren ziyarette Rektör Beydemir, Hicabi Ece’ye üniversite hakkında bilgiler aktardı. Yapılaşma faaliyetleri, yüz yüze eğitim süreci, üniversite ile sanayi iş birlikleri ve üniversite ile şehir ilişkileri gibi temel konuların ele alındığı görüşme sonrası Ece, Rektör Beydemir’e ziyaretten dolayı teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.