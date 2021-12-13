Tek kadın yarışmacının 'Posta' güvercini 200 kilometre uçarak birinci oldu Posta Güvercini Yarışlarında kupalar sahiplerini buldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen Posta Güvercini Yarışmasında tek kadın katılımcı olan Birsen Araba'nın 'Posta' cinsi güvercini 200 kilometre uçarak birinci oldu.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Güvercin Sevenler Derneği tarafından Posta Güvercini Yarışmasının ardından düzenlenen kupa törenine katıldı. 600 'Posta' cinsi güvercinin uçurulduğu yarışma sonunda dereceye giren 48 güvercin sahibine ödülün verildiği gecede konuşan Başkan Bakkalcıoğlu "Posta Güvercini Yarışmasının kupa törenine katılarak güvercin severlerle bir araya geldik. Yarışlarda derece alan herkesi kutluyor, tüm güvercin severleri kucaklıyorum. Kadının gücünü posta güvercini yarışlarında da gösteren, 200 kilometrede 1'inci olan tek kadın yarışmacı Birsen Araba'yı da ayrıca tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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