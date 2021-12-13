Bayırköyspor 3'üncü lig hedefine adım adım koşuyor BAL, Bayırköyspor:2, Eskişehir Sağlıkspor:0

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3'üncü grup 7'nci hafta müsabakasında Bayırköyspor kendi saha ve seyirci önünde 3 puanı 2 golle ulaştı. Bayırköyspor bu galibiyetle ligde 3'üncü sıraya yükseldi.

Bayırköy Şehit Ömer Halisdemir Stadı'nda oynan BAL grup 7'nci hafta müsabakasında Bayırköyspor kendi saha ve seyirci önünde Eskişehir Sağlıkspor'u 20 yenerek, puanını 13'e çıkardı. Maça iyi başlayan Bayırköyspor maçın 19'uncu dakikasında Cüneyt Balçık'ın golüyle 10 öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı ev sahibi ekibinin 10'lık üstünlüğü ile geçildi. Maçın ikinci yarısına da atak bir futbolla başlayan Bayırköyspor, maçın 75'inci dakikasında bir penaltı atışı kazandı. Topun başına Cüneyt Balçık bu atışı gole çeviremedi. Maçın 90+2'inci dakikasında gelişen bir Bayırköyspor atağında penaltıyı değerlendiremeyen Cüneyt Balçık hem kendisinin hem de takımın 2'inci golüne imza attı. Bu golden sonra maç sona ererken, Bayırköyspor maçı 20 kazandı. Alınan 3 puanla Bayırköyspor puanını 13'e çıkarırken, 10 takımlı ligde 3'üncü sıraya yükseldi.

Ligdeki diğer bir Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor ise, Yunusemrespor'a deplasmanda 20 kaybederek, 13 puanla 4'üncü sıraya geriledi. Ligde 17 puanla Anadolu Üniversitesi liderliğini sürdürürken, TKİ Tavşanlıspor ise 14 puanla 2'inci sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.