Bilecik'te ilk kez nöronavigasyon sistemi ile beyin tümörü ameliyatı gerçekleştirildi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez nöronavigasyon sistemi ile beyin tümörü ameliyatı gerçekleştirdi.

71 yaşındaki Erdoğan Uçmaz, şiddetli baş ağrısı, yürümede dengesizlik, görme keskinliğinde azalma ve ajitasyon şikayetleriyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu.Yapılan tetkikler sonucunda, beyninde tümör ve kanama tespit edilen hasta Uçmaz’a Tümör, Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Mehmet Beşir Sürme tarafından nöronavigasyon sistemi eşliğinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat süren başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Tümör tamamen çıkarılarak tanı için patolojiye gönderildi. Ameliyatında herhangi bir yan etki yaşanmayan hasta, ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde 1 gün takip edilerek ertesi gün beyin cerrahisi servisine alındı. Şiddetli baş ağrılarının ve ajitasyon şikayetlerinin düzeldiği görülen hasta yaklaşık 1 hafta süren takip sonrası ek sorun izlenmemesi üzerine önerilerle taburcu edildi.

Nöronavigasyon sistemi hakkında bilgi veren Sürme, “Kitlenin sınırlarını net bir şekilde ortaya koyan, cerrahi planlamada hata payını minimale indiren, ameliyat süresini kısaltan, cerrahide güvenlik ve konfor sağlayan, ameliyat başarısını oldukça arttıran nöronavigasyon sistemi; günümüz cerrahi tıp teknolojisinin en gelişmiş cihazlardan biri olarak kabul edilmektedir. Hastanın beyin tümörünün nöronavigasyon sistemi ile çıkarılması ve beyin tümörü ameliyatı ilimizde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle ayrı bir önem arz etmektedir” diye konuştu.

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