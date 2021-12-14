Yıldız erkekler voleybol il şampiyonu Edebali Ortaokulu oldu

Bilecik'te düzenlenen Ortaokullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol müsabakalarının birincisi Edebali Ortaokulu oldu.
20212022 okul sporları faaliyetleri kapsamında Bilecik İstasyon Spor Salonun'nda düzenlenen Ortaokullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol müsabakaları sona erdi. Final maçında Bozüyük Ertuğrulgazi Ortaokulunu 32'lik setlerle yenen Bilecik Edebali Ortaokulu yıldız erkekler voleybol il şampiyonu oldu. Okulun yıldız erkek voleybol takımının, şehir dışında düzenlenecek olan grup müsabakalarında Bilecik'i temsil edeceğini belirtti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.