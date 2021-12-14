Üniversiteden yurtta fenalaşıp, hayatını kaybeden Meltem için taziye mesajı

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Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK Şeyh Edebali Üniversitesi, kaldığı yurtta fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden öğrencileri Meltem Berberoğlu (19) için taziye mesajı paylaştı. Berberoğlu'nun cenazesinin memleketi Sakarya'ya gönderileceği belirtildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Meltem Berberoğlu, dün gece kaldığı Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Berberoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Berberoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Berberoğlu'nun okuduğu üniversite de acı haber sonrası taziye mesajı yayımladı.

Mesajda "Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3.sınıf öğrencimiz Meltem Berberoğlu´nun aramızdan ayrılışının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

Otopsinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenecek olan Berberoğlu'nun cenazesinin memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesine gönderileceği öğrenildi. Berberoğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-12-14 10:54:48



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