BŞEÜ’den başsağlığı mesajı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Ankara’da elim kazada hayatını kaybeden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü ve Lisansüstü Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı mezunu öğrencisi Burcu Sağlam için başsağlığı mesajı yayındaydı.

Bilecik Şeyh EdeBali Üniversitesi öğrencisi olan Burcu Sağlam Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından üniversite yönetiminden bir başsağlığı mesajı yayımlayarak, “Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü ve Lisansüstü Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı mezunu öğrencimiz Burcu Sağlam'ın aramızdan ayrılışının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ailesine başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

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