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Rektör Beydemir, lise öğrencileriyle akademik deneyimlerini paylaştı “Sizlerin alacağı iyi bir eğitim, bizi ülke olarak daima ileriye taşıyacaktır”

İHA

Rektör Beydemir, lise öğrencileriyle akademik deneyimlerini paylaştı “Sizlerin alacağı iyi bir eğitim, bizi ülke olarak daima ileriye taşıyacaktır”

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, ‘Kariyer Günleri Etkinliği’ kapsamında Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencileri bir araya gelerek akademik deneyimlerini paylaştı. Rektör Beydemir öğrencilere, “Sizlerin alacağı iyi bir eğitim, bizi ülke olarak daima ileriye taşıyacaktır” dedi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 'Kariyer Günleri Etkinliği' kapsamında liseli öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere kendi akademik yaşamı ve deneyimlerinden bahseden Rektör Beydemir, genç nesillerin, Türk tarihinin bütün değerlerini özümsemiş, milli ve manevi değerlere sahip bir nesil olarak ülkenin geleceğini inşa edeceğini belirtti. Rektör Beydemir, “Sizler bu ülkenin geleceğisiniz! Sizlerin alacağı iyi bir eğitim, bizi ülke olarak daima ileriye taşıyacaktır. İnsanların ve nesillerin iyi bir gelecek temin edebilmesinin ancak iyi bir eğitim süzgecinden geçerek mümkün" dedi.
Şeyh Edebali Üniversitesinde mevcut ve yeni açılacak bölümler hakkında bilgiler veren Beydemir, sorucevap bölümünde öğrencilerin merak ettiği konularda sorularını yanıtladı.
Öte yandan düzenlenen programa, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Müdürü Fadıl Ağdağ, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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