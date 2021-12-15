Vali Kızılkaya, şehit Kemal Ay'ın annesini ziyaret etti, elini öptü

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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 1992 yılında şehit olan Kemal Ay'ın annesi Şükrüye Ay'ın evinde ziyaret etti, elini öptü.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile birlikte ilçede bir takım ziyaretler bulundu. Heyet ilk Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne Osmaneli belediyesince tahsis edilen konaklarda eğitim gören Osmaneli Meslek Yüksek Okulu Aşçılık bölümünde incelemelerde bulundu. Ardından Osmaneli Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Balcı'nın daveti üzerine Osmaneli Belediyesince Muhtarlar Derneğine tahsis edilen dernek binasını ziyaret eden Vali Kızılkaya, muhtarların taleplerini dinledi.

Vali Kızılkaya, ardından Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 1992 yılında şehit olan Kemal Ay'ın annesi Şükrüye Ay'ın evinde ziyaret etti, elini öptü. Osmaneli Müftülüğü tarafından Kur'anı Kerim tilaveti ve duaları sonrası Vali Kızılkaya, şehit annesi ve yakınlarıyla ilgilendi.

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