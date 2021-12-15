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Bilecik'te yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağarken, kar yağışını duyan Bilecikliler Kapaklı köyüne koştu.

Bilecik kent merkezine bağlı bin 276 rakımlı Kapaklı köyüne mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışını duyan Bilecikliler köye akın ederken, bol bol fotoğraf çekindiler. Yer, yer 3 santimetreye ulaşan kar kalınlığı köylüler tarafından da büyük sevinçle karşılandı. Hava sıcakları kar yağmasının ardından hissedilir derecede azaldı.

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