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Bilecik'te yalnız yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Mustafa Büyükkibar evinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Gülümbe Köyü Taşlı Mahallesinde yalnız yaşayan Mustafa Büyükkibar'dan yakınları haber alamadı. Evin kapısını da açmayan Mustafa Büyükkibar'ın hayatından endişe eden yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Şahsın evinin kapısı jandarma nezaretinde çilingir vasıtasıyla açıldı. Eve giren ekipler 61 yaşındaki şahsı içeride ölü buldu. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından köyün eski berberlerinden olan Mustafa Büyükkibar'ın cansız bedeni Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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