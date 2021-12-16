Pazaryeri Belediyesi kışa hazır

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, belediyenin bütün birimleri, ekip ve ekipmanları ile kışa hazır olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmalar yanı sıra kış hazırlıkları hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, belediyenin bütün birimleriyle kışa hazır olduğunu söyledi. Tekin, "Belediyesi olarak çok şükür ilçemizin birçok noktasında faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Malumunuz kış mevsiminin başındayız. Buna ilişkin olarak, atölyelerimizde incelemelerde bulunduk. Pazaryeri Belediyesi bu anlamda ekibi ve geniş bir ekipman ağıyla kışa hazır. Kar küreme, tuzlama araçlarımız ve ekibimiz ile kışın bereketini karşılamaya hazırız. Ben bu anlamda bütün çalışma arkadaşlarıma işlerinde kolaylıklar diliyorum. İnşallah güzel ve verimli bir kış mevsimini en rahat şekilde geçiririz" dedi.

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