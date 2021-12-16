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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaneli'nde ilkokullar arası bilgi yarışması yapıldı

İHA

Osmaneli'nde ilkokullar arası bilgi yarışması yapıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin bilgi ve kültür seviyelerini artırmak için ilkokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.
Osmaneli Belediyesi Göksu düğün salonunda yapılan yarışmayı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Belediye Başkanı Münür Şahin, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci velileri de izledi. Yarışma öncesi konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş “ İlçemizde bilgi paylaşımının yaygınlaştırılması, öğrencilerin teşvik edilmesi, öğrencilere yarışma kültürünün kazandırılması ve öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla bilgi yarışması düzenleme kararı aldık” dedi.
Yarışmada kıyasıya mücadele eden okullar birbirine üstünlük kurmaya çalıştılar. Yarışmada 3 birincilik derecesini de Osmaneli İlkokulu'ndan 2/D, 3/A ve 4/D sınıfları aldı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere Belediye Başkanı Münür Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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