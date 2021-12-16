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Başkan Şahin, "Bilecik işsizlik olmayan nadir şehirlerden birisidir" Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Şu an çalışmak üzere bin 200 işçiye ihtiyaç var" “En büyük yatırımımız Bilecik’i gerçek bir şehir haline getirecek altyapı projemiz” “Eğitimde Finlandiya modeli kullanarak üreten çocuklar yetiştireceğiz”

İHA

Başkan Şahin, "Bilecik işsizlik olmayan nadir şehirlerden birisidir" Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Şu an çalışmak üzere bin 200 işçiye ihtiyaç var" “En büyük yatırımımız Bilecik’i gerçek bir şehir haline getirecek altyapı projemiz” “Eğitimde Finlandiya modeli kullanarak üreten çocuklar yetiştireceğiz”

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentin işsizlik olmayan nadir şehirlerden birisi olduğunu söyleyerek, "Bilecik'te ilk 100’de 10’a yakın firması ve çok önemli markaları var. Bilecik, işsizlik olmayan nadir şehirlerden birisidir. Mesela bugün itibariyle şu an çalışmak üzere bin 200 işçiye ihtiyaç var" dedi.
Başkan Semih Şahin, yaptığı açıklamada, Bilecik'i hem tarihsel hem de doğa olarak bütün büyükşehirlerin ortasında kalan çok güzel bir şehir olarak tanımladı. Bilecik'i daha da güzelleştirmeye geldiklerini ve bunun için çalıştıklarını anlatan Başkan Şahin "Tarihi bir şehir olduğunu en azından belediye binamıza girdiğinizde anlıyorsunuz. Bu bina Abdülhamit han döneminde 1905 yılında yaptırılmış bir bina. Daha sonra idadi olarak kullanılmış bir bina. Yıllarca okul olarak hizmet vermiş. Bizde 2005 yılından beri Bilecik Belediyesi olarak kullanılıyor. Türkiye’de 2 tane böyle kullanılan bina var. Belediye olarak kullanılan tek bina burası.” diye belirtti.

“Eğitimde Finlandiya modeli kullanarak üreten çocuklar yetiştireceğiz”
Başkan Semih Şahin yeşil alan vurgusu yaparak, "Bir kere ben çok vadeden bir başkan değilim. Öncelikle bina yapmamayı vaat ettim ve bina yapmadım. Parklar yaptım. Yeşil alanlar oluşturduk ve kalan süremde de Bilecik hiç olmadığı kadar bir yeşil alana sahip olacak. Benim en önemsediğim projem ise çocuklarla ilgili olan ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ projesidir. Şu anda 2 tanesini gerçekleştirdim. Önümüzdeki 2 yılda da her mahalleye yayılmış kreşlerimiz olacak. Bu kreşlerin eğitim modeli olarak daha çok adı Finlandiya modeli olarak geçen üretimle ilişkili çocukların yetiştiği ve benimde çok özen gösterdiğim bu kreşlerimiz var. Asıl vaadim buydu “ifadelerini kullandı.

“En büyük yatırımımız Bilecik’i gerçek bir şehir haline getirecek altyapı projemiz”
Başkan Semih Şahin, açıklamasının devamında, “Bir kere öncelikle şunu ifade edeyim. Yine ben bu şehrin öz evladı olarak bu şehirde yıllarca atlanmış, yapılmamış altyapıya başladım. Bilecik’te ben geldiğimde kanalizasyonun yüzde 100’ü doğaya akıyordu. Biz projeyi 1 yıl içinde noktaladığımızda tüm şehrin tüm altyapısı bitecek. Yani ben buna şehir yaptım diyorum. Bilecik’i şehir yapacağız önce. En büyük yatırımımız bu. Bilecik’i 1 yıl sonra altyapı sorunu olmayan bir şehir haline getireceğiz" dedi.

“Kenti kadınlarla birlikte yönetiyoruz”
Kadınlar için bir kooperatif kurduklarını ve kenti kadınlarla birlikte yönettiklerini anlatan Başkan Şahin, "Kadın emeği her koşulda Bilecik’te artık değerlendiriliyor. Ayrıca siyasal olarak da Türk Kadınlar Birliği Derneği Genel Kurulunu Bilecik’te yaptı. Ulusal düzeyde ilk toplantıydı. Bilecik Belediyesi’nin ilk kadın başkan yardımcısı benim dönemimde geldi. Partimin Merkez İlçe Başkanı bir kadın. Önümüzdeki dönem Birleşmiş Milletler ’in katılımıyla uluslararası bir kadın çalıştayını Bilecik’te yapmaya çalışıyorum. Önümüzdeki yıl büyük bir ihtimalle de olacak. Uluslararası Dünya Kadınlar Çalıştayı Bilecik’te gerçekleşecek. Böylelikle hem Bilecik’in tanıtımı hem de kadınların siyasete ve ekonomiye doğrudan girişi için elimizden geleni yapmış olacağız" dedi.

“Şeyh Edebali’nin tanınmasını sağladık”
Bilecik'in Osmanlı İmparatorluğunun kurulduğu bir şehir ve coğrafya olduğunu anlatan Başkan Şahin, "Aslında Söğüt kurucu bir şehir gibi ama sonuçta Osmanlı Devleti’nin kurucu felsefesini üreten Şeyh Edebali bizim hemşehrimiz. Biz burada Şeyh Edebali’yi vurgulamaya çalışıyoruz. Örneğin güzel bir heykelini yaptık. Çünkü daha Bilecikliler Şeyh Edebali’yi çok iyi tanımıyordu. Onların tanımasını sağladık. Uygarlık tarihi açısından çok önemli bir filozof olarak görürüm ben Şeyh Edebali’yi. Aynı şekilde yapılacak şeyler anlamında derseniz yine bizim İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile ortak bir Edebali Vadisi çalışmamız var. Sosyal turizme açık bir alan oluşturmak ve orada döneminde Osman Gazi’nin b u topraklara geldiğinde kaldığı yeri bir Osman Gazi Evi şeklinde orada yapacağız. 1891’de Fransız bir mühendisin eşi Bertha Gaedertz’in yağlı boya ile resmettiği bir figürden yola çıkarak o evi yapacağız. Şeyh Edebali Türbesi havzasına bütün unsurlarla Bilecik tarihini tanıtan bir yer haline getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

“Bilecik işsizlik olmayan nadir şehirlerden birisidir"
Bilecik, işsizlik olmayan nadir şehirlerden birisi olduğunu iddia eden Başkan Şahin, "Geri dönüşler bu pandemiyle oldukça fazla oldu ve gayet iyi. Genelde dışarıya çıkıp hayatı biriktirmiş insanlar birikimleriyle buraya döndüler. Hepsi de Bilecik için çabalıyorlar şu anda. Gençlerin kırsala geri dönmesi konusunda biraz çalışıyoruz. Bu konuda biraz zorlanıyoruz. Sebebi, Bilecik çok bilinmese de aslında nüfusa oranla bakıldığında çok sanayileşmiş bir şehirdir. Yani ilk 100’de 10’a yakın firması ve çok önemli markaları var Bilecik’in. Hatta Bilecik işsizlik olmayan nadir şehirlerden birisidir. Mesela bugün itibariyle şu an çalışmak üzere bin 200 işçiye ihtiyaç var" dedi.

“Halkı tüm yönetim süreçlerine katıyoruz”
Başkan Şahin son olarak, "Her şehrin meşhur bir şeyi vardır. Bilecik’in meşhuru Bilecik’in insanı iyi insandır, en büyük sermayemiz de iyi insanlarımız. Biz onlarla Bilecik için çok güzel şeyler yapıyoruz ve yapacağız. Halkın yönetime katılımı çok önemli. Halkı tüm yönetim süreçlerine katıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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