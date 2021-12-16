Bilecik'teki fizik tedavi hastalarının ‘randevu’ talebi

Bilecik'te ağrılarından dolayı rahatsızlık yaşayan fizik tedavi hastaları, kendilerine daha erken muayene ve tedavi imkanı sağlanmasını istedi.

Bilecik'te fizik tedavi hastaları, yoğunluk yüzünden zaman zaman muayene ve tedavi randevuları için istedikleri tarihte randevu alamadıklarını söyledi. Bekleme sürecinde ağrılar sebebiyle zorlandıklarını belirten hastalar, kendilerine daha erken muayene ve tedavi imkanı sağlanmasını talep etti.

Hastalar, kentte yapılan hastanenin oldukça güzel olduğunu da ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.