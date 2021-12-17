(ÖZEL) Vaka sayısı artınca köydeki tüm kahveleri kapattı Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, "İki kahvehane ve bir çay bahçesinin kapattık" "Cenaze sonrası köyde vaka sayısı birden bire arttı"

Bilecik'e bağlı 630 nüfuslu Küplü köyündeki 17 hanede yaşayan 27 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından muhtar tüm köydeki kahveleri kapattı.

Bilecik merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Küplü Köyü'nde, yaşanan bir cenaze töreni sonrası korona virüs vakaları birden bire çok arttı. Köy Muhtarı Hüseyin Demirbaş, vakaların daha artmaması temaslı ve pozitif vakaların dışarı çıkmaması için ihtiyar heyetiyle aldığı karar doğrultusunda tüm köydeki kahveleri kapattı. Kahvelerinin önündeki masa ve sandalyeler hal böyle olunca sokak hayvanlarına kaldı.



"İki kahvehane ve bir çay bahçesinin kapattık"

Bu ay başında köyde bir cenaze olduğu, ardından korona virüs (Covit19) vakalarının arttığın anlatan Köy Muhtarı Hüseyin Demirbaş, köyde bulunan 2 kahvehane ve bir çay bahçesinin kapattıklarını belirtti. Demirbaş, "Şuan itibariyle köyde 17 hane 27 kişi korona virüslü, bunların içinde bir tanesi yoğun bakımda. Dolayısıyla korona virüs (Covid19) başladığında hemen valimle irtibata geçtim. Kendisine durumu izah ettim. O da sağ olsun hemen sağlık müdür yardımcısı ve bir doktor yönlendirdi. Hep beraber görüştük, durum değerlendirmesi yaptık. Geldikleri gün kahvehane sahiplerimiz korona virüs (Covid19) olmuştu. Dolayısıyla hemen kahvehaneyi kapattık. Yaptığımız toplantıda köyümüz kahvelerini bir hafta kapatmaya karar aldık. İleriki günlerde yeniden durum değerlendirmesi yapıp, açılıp açılmayacağına karar vereceğiz. Dün köyümüzde korona virüslü (Covid19) herhangi bir vakaya rastlanmadı. Hatta dün bir taburcumuz oldu" dedi.

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