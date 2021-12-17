Bilecik'te hırsızlar mazgalları çaldı

Bilecik'te bir mahalledeki 3 mazgal kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te dün gece devriye gezen zabıtalar Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde yağmursuyu deşarjı için yapılan giderlerin üzerindeki 3 mazgalın olmadığı fark etti. Hemen araçtan inen zabıta ekipleri olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler mazgal hırsızlarının yakalanması için çalışma başlattı.

Belediye çalınan mazgalların yerine yenilerini koyacağı öğrenildi.

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