Söğütspor sezonun ilk yarısında 9'da 9 yaparak zirvede yer aldı

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik 1. Amatör Lig 20212020 futbol sezonunun ilk yarısı sona ererken, A Grubu'nda 9'da 9 yapan Söğütspor zirvede yer aldı.

Bilecik 1. Amatör Lig 20212020 futbol sezonunun ilk yarısı sona erdi. 10 takımlı A ve B grubunda sezonun ilk yarısında nefes kesen mücadelelere sahne olurken, A grubunda 9'da 9 yapan Söğütspor zirvede yer aldı. İlk yarının son maçında Söğütspor kendi ve sahası önünde Kurtköyspor'u 100 yenerken, 9 haftada kalesinde sadece 3 gördü. Lider ligin ilk yarısında rakip filelere 51 gol atarken, en yakın rakibine 5 puan fark attı.

A grubundan 20212020 futbol sezonunun ilk yarısının son maçlarında 1299 Bilecik Kulübü, Demirköyspor'u 71, Gölpazarıspor, Güneşspor'u 31, Pazaryerispor, 4 Eylülspor'u 21 yenerken, Vezirhanspor1992 Yeniköyspor maçı yarıda kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.