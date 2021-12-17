Söğütspor sezonun ilk yarısında 9'da 9 yaparak zirvede yer aldı

Bilecik 1. Amatör Lig 20212020 futbol sezonunun ilk yarısı sona ererken, A Grubu'nda 9'da 9 yapan Söğütspor zirvede yer aldı.
Bilecik 1. Amatör Lig 20212020 futbol sezonunun ilk yarısı sona erdi. 10 takımlı A ve B grubunda sezonun ilk yarısında nefes kesen mücadelelere sahne olurken, A grubunda 9'da 9 yapan Söğütspor zirvede yer aldı. İlk yarının son maçında Söğütspor kendi ve sahası önünde Kurtköyspor'u 100 yenerken, 9 haftada kalesinde sadece 3 gördü. Lider ligin ilk yarısında rakip filelere 51 gol atarken, en yakın rakibine 5 puan fark attı.
A grubundan 20212020 futbol sezonunun ilk yarısının son maçlarında 1299 Bilecik Kulübü, Demirköyspor'u 71, Gölpazarıspor, Güneşspor'u 31, Pazaryerispor, 4 Eylülspor'u 21 yenerken, Vezirhanspor1992 Yeniköyspor maçı yarıda kaldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.