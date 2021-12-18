BŞEÜ'de 'Proje ve Yayın Değerlendirme' toplantısı yapıldı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesinde 'Proje ve Yayın Değerlendirme' toplantısı yapıldı.

Fakültenin Biyomühendislik Bölümünde gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in yanı sıra Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kurban, Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Oğuzhan Çağlayan ve bölüm öğretim üyeleri katıldı. Bölümünce hazırlanan proje ve yayınların üniversitenin sağladığı katkıların değerlendirildiği toplantıya Rektör Beydemir, Biyomühendislik Bölümünce SCI, SCIExp kapsamındaki dergilerde 2020 yılında 34; 2021 yılında ise 29 makale yayımlandığının altının çizildi. Rektör Beydemir, son olarak öğretim üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

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