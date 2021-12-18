Bilecikspor ligin ilk yarısını lider tamamladı Bilecikspor Başkanı Ali Muyşin "Bu başarıyı Bilecikspor camiasına ve tüm paydaşlarımıza armağan ediyorum"

Bilecikspor Başkanı Ali Muyşin, 20212020 futbol sezonunun lider olarak tamamladıklarını, en yakın rakiplerine de 8 puan fark attıklarını söyledi.

Bilecik 1. Amatör Lig 9'uncu hafta geride kalırken, 20212022 futbol sezonunun ilk yarısı da tamamlandı. Ligde 9'da 9 yapan Bilecikspor puanını 24'e çıkarırken, en yakın rakibi Osmaneli Gençlerirliğispor'a 8 puan fark attı. Ligin ilk yarısında gösterdikleri performanstan dolayı futbolcularını tebrik eden Bilecikspor Başkanı Ali Muyşin, "2021 2022 sezonunun ilk yarısını en yakın rakibinin 8 puan önünde namaglup lider tamamlayan takımımızın teknik ekibi ve oyuncularını tebrik ediyorum. Emeklerinin ve çalışmalarının sonucu olan bu başarıyı tüm yönetim kurulu arkadaşlarım adına Bilecikspor camiasına ve tüm paydaşlarımıza armağan ediyorum. Gidilen yolun varılan noktadan daha önemli olduğuna inancımla bu yolda birlikte yürüdüğümüz ve bizi yalnız bırakmayan tüm yol arkadaşlarımıza , bizi her geçen gün daha büyük bir güçle destekleyen taraftarlarımıza armağan olsun" dedi.

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