Kar yağışından kapanan yollar açılıyor

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Bilecik'in bazı ilçeleri ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı sonrası kapanan karla dolan yollar açılıyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesi bağlı bin 50 rakımlı Hayriye Köyü Metristepe Şehitliliği arasında yol yoğun kar yağışı yüzünden kapanma noktasına geldi. İl Özel İdaresine bağlı bir greyder yolda biriken karları temizlerken, araçlar rahatça ulaşım sağladı.

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