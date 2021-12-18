Migros'ta tarihi geçmiş ürünlere el konuldu Bilecik'te marketler zincirine denetim yapan zabıta ekipleri, tarihi geçmiş ürünleri tek tek buldu

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’te halkın sağlığı için her gün denetime çıkan zabıta ekipleri, Migros market şubesinde tespit edilen tarihi geçmiş 18 ürüne el koydu.

Alınan bilgilere göre, Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Migros Ticaret A.Ş.'ye ait markete yapılan denetimde son kullanma tarihi 18 ürüne tutanakla el koydu. Bu ürünlerden 6 tanesi şirkete ait markada dil peyniri, 13 adet kangal dana sucuk yer aldı. Dil peynirinin 26 Kasım 2021 günü son kullanma tarihi geçtiği görülürken, firmaya 427 TL idari para cezası yazıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.