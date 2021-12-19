Pazaryeri’nden Narman’a gönül köprüsü

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi, “Isıtan Eller ile Kimse Üşümesin” projesi ile Erzurum‘da kırsal köylerdeki öğrencilere yardım eli uzattı.

Pazaryeri Gençlik Merkezi ve Erzurum‘un Narman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Isıtan Eller ile Kimse Üşümesin” projesi kapsamında Pazaryeri'nden Narman'daki köy okullarına bot gönderildi. Narman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce teslim alınan botlar, köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfi Akyüz, “Pazaryeri Gençlik Merkezi olarak Erzurum Narman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile gönül köprüsü kurduk. Narman ilçesindeki 3 köy okulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kışlık bot gönderdik. 'Isıtan Eller ile Kimse Üşümesin' projemiz sayesinde hiçbir çocuğumuz üşümeyecek” dedi.

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