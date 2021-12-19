Afgan dans topluluğu ve Afrikalı öğrencilerin gösterileri mest etti Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya: “Türkiye’nin 190 farklı milletten göçmene ev sahipliği yapıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afgan dans topluluğu ve Afrikalı öğrencilerin gösterileri mest etti Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya: “Türkiye’nin 190 farklı milletten göçmene ev sahipliği yapıyor”

İHA

Afgan dans topluluğu ve Afrikalı öğrencilerin gösterileri mest etti Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya: “Türkiye’nin 190 farklı milletten göçmene ev sahipliği yapıyor”

Bilecik’te Türk ve yabancı kursiyerlerin Türk Halk Müziği Konseri, Afgan dans topluluğunun ve Afrika ülkeleri üniversite öğrencilerinin gösterileriyle mest etti
Uluslararası Göçmenler Günü, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde Vali Dr. Kemal Kızılkaya’nın katılımıyla kutlandı. Kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Dr. Kemal Kızılkaya’nın konuşmalarıyla devam etti. Vali Dr. Kızılkaya, konuşmalarında şu sözlere yer verdi:
“Ülkemiz bugün, 190 farklı milletten göçmene ev sahipliği yapmakta ve bunun haklı gururunu yaşamaktadır. Merhamet kültürüyle yoğrulan bu toprakların sahibi olan Türk milleti, misafirperverliği ve hoşgörüsüyle daima kendisine yakışanı yapmış ve dünyada hep adından söz ettirmiştir. Unutmamalıyız ki göçmen kardeşlerimizin sorunlarına kayıtsız kalmak, insan hakları ihlallerinin artmasına ve yoksul ülkelerde yaşam koşullarının daha da ağırlaşmasına sebep olacaktır. Dünya Göçmenler Günü vesilesiyle, insanların göçe zorlanmadığı, insan hakları ve onurunun korunduğu, göçmen düşmanlığının önlendiği ve insan hayatının pazarlık konusu yapılmadığı bir dünya dileğimi sizlerle paylaşmak istiyorum.”
Vali Dr. Kızılkaya’nın konuşmalarının ardından program, kentte yaşayan Türk ve Yabancı kursiyerlerin Türk Halk Müziği Konseri, Afgan Dans Topluluğu’nun ve Afrika Ülkeleri Üniversite öğrencilerinin gösterileriyle devam edildi. İzleyenler tarafından ilgiyle takip edilen program, toplu hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yaman’dan gençlere nazik uyarı
YEREL HABERLER Başkan Yaman’dan gençlere nazik uyarı
Vali Kızılkaya çeşitli kurum, kuruluş ve STK temsilcilerini makamında kabul etti
YEREL HABERLER Vali Kızılkaya çeşitli kurum, kuruluş ve STK ...
Pazaryeri’nden Narman’a gönül köprüsü
YEREL HABERLER Pazaryeri’nden Narman’a gönül köprüsü
Bilecik'te 'Depomuz boş', 'Sistem arızalandı' ya da 'Tanker gelmedi' yalanlarına ağır ceza
YEREL HABERLER Bilecik'te 'Depomuz boş', 'Sistem arızalandı' ya da ...
Küçükelmalı Tabiat Parkı beyaza büründü
YEREL HABERLER Küçükelmalı Tabiat Parkı beyaza büründü
Migros'ta tarihi geçmiş ürünlere el konuldu Bilecik'te marketler zincirine denetim yapan zabıta ekipleri, tarihi geçmiş ürünleri tek tek buldu
YEREL HABERLER Migros'ta tarihi geçmiş ürünlere el ...
Bilecik'te iş yeri yangını Bijuteri dükkânın ikinci katındaki yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Bilecik'te iş yeri yangını Bijuteri dükkânın ikinci ...
Kar yağışından kapanan yollar açılıyor
YEREL HABERLER Kar yağışından kapanan yollar açılıyor
Bu araçtan burunları bile kanamadan çıktılar Sürücüler yağışlı havada bu yoldan geçmek istemiyor
YEREL HABERLER Bu araçtan burunları bile kanamadan ...
Rektör Beydemir, vakıf gönüllüsü öğrencilerle söyleşiye katıldı
YEREL HABERLER Rektör Beydemir, vakıf gönüllüsü öğrencilerle ...
Bilecikspor ligin ilk yarısını lider tamamladı Bilecikspor Başkanı Ali Muyşin "Bu başarıyı Bilecikspor camiasına ve tüm paydaşlarımıza armağan ediyorum"
YEREL HABERLER Bilecikspor ligin ilk yarısını lider ...
AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı geçekleştirildi
YEREL HABERLER AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı ...
Osmaneli’ne hibe desteği
YEREL HABERLER Osmaneli’ne hibe desteği
Osmaneli Belediyesi'nin 2022 yılı tahmini bütçesi 44,5 milyon lira
YEREL HABERLER Osmaneli Belediyesi'nin 2022 yılı tahmini bütçesi ...
Vali Kızılkaya, Filipinler İstanbul Başkonsolosu Arvin De Leon’u makamında ağırladı
YEREL HABERLER Vali Kızılkaya, Filipinler İstanbul Başkonsolosu ...
BŞEÜ'de 'Proje ve Yayın Değerlendirme' toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER BŞEÜ'de 'Proje ve Yayın Değerlendirme' toplantısı ...
Proje tanıtım ofisinin bilgilendirme toplantısının ilki gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Proje tanıtım ofisinin bilgilendirme toplantısının ...
Osmaneli'de muhtarlar sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Osmaneli'de muhtarlar sertifikalarını aldı
Vatan Plastik çevreye dost enerji ile üretim yapacak
YEREL HABERLER Vatan Plastik çevreye dost enerji ile üretim yapacak
Söğütspor sezonun ilk yarısında 9'da 9 yaparak zirvede yer aldı
YEREL HABERLER Söğütspor sezonun ilk yarısında 9'da 9 yaparak ...
Bilecikspor, Karaköyspor deplasmanında rahat kazandı Bilecikspor ligde en yakın rakibine 8 puan fark attı
YEREL HABERLER Bilecikspor, Karaköyspor deplasmanında rahat ...
Hakeme kızan başkan takımını sahadan çekti
YEREL HABERLER Hakeme kızan başkan takımını sahadan çekti
Bozüyük'te alt yapı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bozüyük'te alt yapı çalışmaları devam ediyor
Dereyörük köyünün içme suyu sıkıntısı çözüldü
YEREL HABERLER Dereyörük köyünün içme suyu sıkıntısı çözüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.