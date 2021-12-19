Bilecik’te elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın paniğe neden oldu

Bilecik’te 4 katı apartmanın en üst katında elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın paniğe neden oldu. Polis güvenlik amaçlı apartmanı boşalttı.

Alınan bilgilere göre; merkez Cumhuriyet Mahallesi Kırklar 2. Sokak 4 katlı apartmanın en üst katında oturan üniversite öğrencisi Gözde Ö.’ye ait evde birden dumanlar yükselmeye başladı. Şahıs kendini dışarı zor atarken, olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri yönlendirildi. Polis güvenlik amaçlı apartmanı boşaltırken, 1 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı öğrenilirken, polis apartmanın çevresine güvenlik şeridi çekerek kimseyi yaklaştırmadı.

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