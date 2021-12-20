Müftü Erhun, "Bana göre kavramı dini bilgiyi mecrasından saptırır” İslami İlimler Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Bilecek Müftüsü Ali Erhun; "Çağın en büyük sorunu doğru dini bilgiye ulaşmak"

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, ‘İlahiyatçıların Mesleki Yeterliliği Nasıl Olmalı’ konulu konferansta üniversite öğrencilerle bir araya geldi. Müftü Erhun, çağın en büyük sorununun, doğru dini bilgiye ulaşma olduğuna değinerek, “İslamı yorumlarken ‘bana göre’ kavramı dini bilgiyi mecrasından saptırır” dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İlim ve Fikir Kulübünün düzenlediği ‘İlahiyatçıların Mesleki Yeterliliği Nasıl Olmalı’ konulu konferansta İslami İlimler Fakültesi öğrencileri, İl Müftüsü Ali Erhun ile bir araya geldi. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Binasında gerçekleştirilen konferansa öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Çağın en büyük sorununun, doğru dini bilgiye ulaşma sorunu olduğuna değinen Müftü Erhun, "İslam dini vahiy dinidir. İslamı yorumlarken ‘bana göre’ kavramı dini bilgiyi mecrasından saptırır. İslam vahiydir. İslam, Peygamberin gösterdiği, yaşadığı ve bizlere bütün olarak ulaştırdığı dindir. İslam aklı ve mantığı amaç olarak görmez, doğru bilgiye ulaşmak için araç olarak kullanır. Bu düstur çerçevesinde Kur'anı anlamanın en önemli yolu onu en doğru şekilde öğrenmekten geçer. Kur'an sadece meal okunarak öğrenilemez. Kur’an, kıraati en iyi şekilde talim edilerek, tefsir bilimi ışığında okunursa, o zaman sizlere bütün sırlarını açar ve önünüzü aydınlatarak sizleri karanlıktan aydınlığa çıkarır" dedi.

Ataullah İskenderi'nin “Allah katında değerinizi öğrenmek istiyorsanız sizi bu dünyada hangi işle meşgul ettiğine bakın” sözünü hatırlatan Müftü Ali Erhun, “Hamdolsun ki siz değerli gençler Rab'bimizin seçtiği ve lütfettiği gençlersiniz. Allah katında değeriniz çok yüksek. Sizler bu üniversitenin göz bebeklerisiniz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Konferans akabinde Doç. Dr. Kemal Göz tarafından İlim ve Fikir Kulübü öğrencileri adına Müftü Erhun’a teşriflerinden dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

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