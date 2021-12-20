Başkan Kepez çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, çeşitli temaslarda bulunma üzere Ankara’ya gitti.

İlk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Selim Dursun’u ziyaret ederek İnhisar’ın içinden geçen karayolu ve Söğüt yolu ile ilgili görüşmelerde bulunan Kepez, ardından Tarım Kredi kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ı ziyaret etti. İkili ilçeyle ilgili bir süre görüş alış verişinde bulundu. Görüşmelerin verimli geçtiğini söyleyen Başkan Kepez, Genel Müdür Poyraz'a hediye takdiminde bulunarak Bilecik için yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.