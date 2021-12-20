'Bizim Kızlar' set vermedi

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 4'üncü grupta yer alan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Sakarya Gelişimspor'u set vermeden yendi.

Bozüyük Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 4'üncü grup 10'uncu hafta mücadelesinde Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kendi saha ve seyircisi önünde Sakarya Gelişimspor'u 30 yenerek, puanını 18'e çıkardı. Maça iyi başlayan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ilk seti 2517, ikinci seti 2520 ve son seti 2520'lık skorla kazandı. 9 takımlı ligde 18 puanla 5'inci sırada yer Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü haftaya Kocaeli deplasmanında Cadence Gölcük İhsaniye ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarların maç boyunca destek verdiği karşılaşmayı, Kaymakam Adem Öztürk ile birlikte Belediye Başkan Vekili Osman Kırtaş, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, İl Genel Meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Gruptaki diğer bir Bilecik temsilcisi Bilecik Belediyespor deplasmanda Tepebaşı Gençlik'e 257,2517 ve 2513'lük setlerle 30 kaybetti.

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