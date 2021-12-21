Bilecik'te 6 köy yolu ulaşıma kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik il genelinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bilecik'i 5 gündür etkisi altına alan kar yağışı il merkezine dün akşam itibariyle yeniden yağmaya başladı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, il genelinde 6 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi kapanan köy yolları için seferber olurken, diğer köy yollarının kapanmaması için 30 ekip canla başla mücadele diyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.