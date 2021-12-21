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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye personeline yangın ve acil durum tatbikatı

İHA

Belediye personeline yangın ve acil durum tatbikatı

Bilecik Belediyesi bağlı itfaiye müdürlüğü ekipleri tarihi belediye binası ve Bien Bilgi Evi’nde yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.
İtfaiye ekipleri muhtemel yangın ve kurtarma çalışmalarına karşı alınacak tedbirleri güçlendirmek amacıyla tatbikat yaptı. Senaryo gereği çıkarılan yangına müdahale eden itfaiye müdürlüğü ekipleri, acil tahliye planını da başarıyla uyguladı. Senaryo gereği dumandan etkilenen bir başka personel ise sedye yardımıyla ambulansa taşındı.
Tatbikatın ardından açıklama yapan Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, “Bugün bir deprem ve yangın esnasında nasıl davranmamız gerektiğini gösteren bir tatbikat yaptık. Eğitimci Onur arkadaşımız ve İtfaiye Müdürümüz başta olmak üzere tüm personelimizle bu tatbikatı gerçekleştirdik. Binamızdan bir yaralı kurtardık, mahsur kalan bir vatandaşımızı kurtardık. Bir de yangını nasıl söndüreceğimizi anlatan yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdik. Allah bizi böyle felaketlerle sınamasın, olmasın diyoruz ama olduğunda da hazırlıklı olmak üzere belediye personelimiz ile birlikte öğretmeye devam ediyoruz" dedi.
Öte yandan tatbikat sonrası yangın esnasında ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatan itfaiye müdürlüğü ekipleri tatbikatı güvenli bir şekilde sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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