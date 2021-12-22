MYO’ya Temel Afet Bilinci ve Yangın Farkındalık eğitimi verildi

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Bilecik AFAD İl Müdürlüğü tarafından Afetlere Hazırlık Yılı projesi kapsamında Bilecik Şeyh Edebali üniversitesi Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencilerine 'Temel Afet Bilinci' ve 'Yangın Farkındalık' eğitimleri verildi.

MYO öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen eğitimde afet öncesi, sırası ve sonrası neler yapılması gerektiği, afetlerde doğru davranış biçimleri ve yangın konularında teorik bilgilendirmeler yapıldı. Ardından yangın söndürme cihazlarının kullanımları uygulamalı olarak gösterilerek tahliye tatbikatlarının yapılmasıyla eğitim sona erdi.

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