Bilecik için 'çok kuvvetli’ zirai don uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bilecik dahil bir çok şehre 222324 Aralık tarihleri için ‘çok kuvvetli’ zirai don uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yer yer çok kuvvetli zirai don beklenirken, Güney Doğu Anadolu ve Ege bölgelerinde Orta kuvvetli zirai don bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı iller arasıda er alan Bilecik'te çok kuvvetli zirai don beklenirken, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Aydın, Muğla, Antalya, Bursa, Mersin, Adana, Hatay ve Yalova’nın kıyı kesimlerinde don riski ise bulunmadığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.