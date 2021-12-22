Susurluk davası hükümlüsü Bandırmalıoğlu, toprağa verildi

BİLECİK,(DHA)İSTANBUL Kadıköy´deki bir restoran çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi evli ve 3 çocuk babası Ziya Bandırmalıoğlu (61), memleketi Bilecik´in Söğüt ilçesindeki toprağa verildi.
Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan, önceki gece İstanbul Kadıköy´deki bir restoranda çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybetti. Ziya Bandırmalıoğlu´nun cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketi Bilecik´in Söğüt ilçesine getirildi. Bandırmalıoğlu için Söğüt Çelebi Sultan Mehmet Camii´nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Tabutuna Türk bayrağı sarılan cenazeye Bandırmalıoğlu´nun yakınları ile ilçe halkı katıldı. Cenaze namazının ardından Ziya Bandırmalıoğlu, Söğüt İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Bilecik BİLECİK,(DHA)-
2021-12-22 15:03:17
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