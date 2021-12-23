Bozüyük'te Sarıkamış Şehitleri için yürüdüler

Bozüyük Şehit aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği ve Bozüyük Genç Kızılay tarafından düzenlenen ‘1.Sarıkamış Şehitleri Saygı Yürüyüşü’ yapıldı.



22 Aralık 1914 yılında Sarıkamış’ta kaybettiğimiz şehitlerimiz anısına Saraycık Köyü Mesire alanı ile İntikamtepe Şehitliği arasında ki 4 buçuk kilometrelik alanda gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılacak katılımcılar Bozüyük Belediyesi otobüsleriyle yürüyüş başlangıcı olan Saraycık Köyü Mesire alanına getirildi. İntikamtepe Şehitliği’ne Bozüyük Kent Konseyi, Genç Kızılay Gönüllüleri ve Akut tarafından o dönemde yaşanan zor şartlarda yapılan mücadeleyi, savaş koşullarını genç nesillere anlatabilmek için sembolik olarak sahra hastane çadırı kuruldu. Yürüyüşten gelen katılımcılara sıcak çorba ikram edildi. Yürüyüşe Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, STK temsilcileri, Akut ve Genç Kızılay gönüllüleri, Bozüyük Sınav Koleji öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

İntikamtepe Şehitliği’nde Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi. Sahra Çadırı önünde bir konuşma yapan Kaymakam Adem Öztürk, “Bu yürüyüşü gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı günde Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Silah Arkadaşlarını ve tüm Şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyoruz. Düzenlenen yürüyüş etkinliği için Bozüyük Şehit Aileleri Derneği’ne, Kent konseyimize , Kızılay gönüllülerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, bu vesile ile bir kez daha belirtmek istiyoruz, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar daim olacaktır, başta gençlerimiz ve bizler bu kutsal vatana sonsuza kadar sahip çıkacağız, vatanımız ve milletimiz için çok çalışacağız” dedi.

Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Topal, saygı yürüyüşü ile ilgili yaptığı açıklamada; “90 bin askerimizin donarak şehit olduğu, tarihimizin en acı olaylarından Sarıkamış Harekatında yaşananların gelecek nesillere aktarılması için Bozüyük’te düzenlediğimiz 1.Sarıkamış Şehitleri Saygı Yürüyüşü’ne katılan başta kaymakamımız Adem Öztürk’e, Emniyet Müdürümüz Orhan Bozdemir’e, jandarma Komutanımız Serkan Aktay’a, Kent Konseyi Başkanımız Nurettin Oydu’ya, Sınav Koleji öğrencilerine ve tüm katılımcılara Dernek yönetimimiz adına teşekkür ederim. Yürüyüşe katılanların Saraycık Köyü’ne otobüsle götürülmesinde destek sağlayan Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na, sıcak çorba ikramında bulunan Turan ekmek sahibi Kısmet Turan’a, Yürüyüş organizasyonunda ve sahra çadırı kurulmasında destek veren AKUT ve Genç Kızılay Gönüllülerine, Bozüyük Kent Konseyi’ne teşekkür ederim” diye konuştu.

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