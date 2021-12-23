Pazaryeri’nde Sarıkamış Harekatının 107. yılı konferansı yapıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Sarıkamış Harekatının 107. yılı dolayısı ile konferans düzenledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul’un konuşmacı olarak katıldığı konferansta “Tarih nedir, Ne işe Yarar” konuları ile Sarıkamış Harekatına değinildi. Prof. Dr. Yurdakul, “Türk Tarihinin ne olduğunu ne işe yaradığını bilirsek o zaman daha sağlıklı Sarıkamış Harekatını anlayabiliriz” diyerek katılımcılara Sarıkamış Harekatının detaylarını aktardı.

Konuşma sonrası İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul’a plaket vererek teşekkür etti.

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezindeki konferansa İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkan Vekili Selemi Özdil, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Müdürü V. Emrah Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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