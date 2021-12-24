Buzda kayan çöp kamyonu az kalsın evlerin içine girecekti İstinat duvarında asılı kalan çöp kamyonu içinde bulunan 3 kişi ölümden döndü

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Bilecik'te dün akşam dik bir rampadan inmeye çalışan çöp kamyonu yerlerin buzlanmasından dolayı kayarak istinat duvarında asılı kaldı. Faciaya ramak kalan olayda 3 kişi ölümden döndü.

Alınan bilgilere göre, Beşiktaş Mahallesi Lale Sokak üzerinde dik bir bayırdan inen 11 EK 458 plakalı çöp kamyonun sürücüsü Muhammet Kayan, yerlerin buzlu olması nedeniyle aracın hakimiyetini kaybetti. Kaya kaya aşağı inen çöp kamyonu 2 apartman arasında bulunan istinat duvarında asılı kaldı. Araçta sürücü hariç 2 kişi ölümden dönerken, şans eseri kazayı yara almadan atlattılar.

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