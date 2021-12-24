Eskişehir Bilecikliler Derneği’nden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

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Eskişehir Bilecikliler Derneği Başkanı Ahmet Saraç ve yönetim kurulu üyeleri, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Misafirleri ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, misafirlerini ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirterek Dernek Başkanı Ahmet Saraç’a plaket takdiminde bulundu, Nutuk ve Türk Bayrağı hediye etti.

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