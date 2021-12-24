Kandemir, Bilecik'te çiçeklerle karşılandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir beraberindeki heyet ile birlikte Bilecik'e gelerek, parti yöneticileriyle bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve parti yöneticileri tarafından çiçeklerle karşılanan Teşkilat Başkanı Kandemir’e; Teşkilat Başkan Yardımcısı, Antalya Milletvekili Av. Mustafa Köse, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ayhan Salman, AK Parti MKYK Üyesi Kurtcan Çelebi ve Teşkilat Koordinatörü Necati Karagöz eşlik etti.

Çeşitli konulara ilişkin istişarelerin yapıldığı ziyarette Başkan Yıldırım, Kandemir’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşkilat olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Sorunları vatandaşlarla istişare ederek çözdüklerini ifade eden Yıldırım, mahalle danışma meclisleri düzenlediklerini belirterek, vatandaşlarla her zaman iç içe olduklarını söyledi.

Gerçekleşen ziyaret ardından ertesi günün erken saatlerinde 3 kademe il birim başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı yapılacağı bildirildi.

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