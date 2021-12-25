Bilecik'te yıl içinde 52 işletmeye toplam 628 bin 322 lira ceza

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, kurumlarınca 2021 yılında yapılan denetimleri değerlendirerek, "Uygunsuzluk tespit edilen 52 işletmeye toplam 628 bin 322 lira idari para cezası uygulanmıştır” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, 2021 yılında 3 bin 703 denetim gerçekleştirildiğini belirterek, denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi. Yoldaş, “Bilecik'te 2021 yılında 2 bin 180 gıda ve 69 yem işletmesine 3 bin 703 denetim gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte toplam 329 yeni açılan işletme kayıt altına alınmış ve işletme kayıt belgesi verilmiştir. Ayrıca yıl içerisinde, Alo Gıda ve CİMER şikayetlerine istinaden 146 denetim yapılmıştır. 140 adet gıda ve yem numunesi alınarak laboratuvara analiz için gönderilmiştir. Yapılan denetimler neticesinde uygunsuzluk tespit edilen 52 işletmeye toplam 628 bin 322 lira idari para cezası uygulanmıştır. Müdürlük olarak yürüttüğümüz diğer çalışmalar ile birlikte, gıda güvenilirliğini sağlamak ve halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması ve tüketebilmesi adına denetim ve kontrol faaliyetlerimiz aralıksız olarak sürdürülmektedir. Tüketicilerimizin toplumsal sorumluluk içerisinde halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren tüm ihbar ve şikayetlerini 'Alo 174 Gıda' hattına ya da 0501 174 0 174 numaralı whatsapp gıda ihbar hattına bildirmeleri önem arz etmektedir” diyerek tüketicilere seslendi.

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