AFAD'dan ‘Genç Ofisi’nde bilgilendirme

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Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından üniversite öğrencilerine ‘Genç Ofisi’nde bilgilendirme yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinin vakit geçirdiği kampüs içindeki ‘Genç Ofis’te AFAD tarafından éAfet Farkındalık Eğitimi’ verildi. Eğitimde üniversite öğrencilere afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Masa, masa dolaşarak üşenmeden öğrencilere bilgi aktaran AFAD çalışanları bu tür ekinliklerle öğrencileri bilinçlendirmeyi ve duyarlılığın arttırılmasını hedeflediklerini söylediler.

Öte yandan eğitimciler, 'AFAD Gönüllüğü' hakkında bilgilendirme yaptıklarını söyleyerek, "AFAD gönüllüsü olmak isteyenler Edevlet üzerinden başvurularını yapabiliyor" ifadelerini kullandı.

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