Bu bölgeler için kar yağışı uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BİLECİK, (DHA)ADAPAZARIBilecik yolundaki Osmangazi Tüneli'nde devrilen TIR'ın sürücüsü F.Y. yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte aksama meydana gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, AdapazarıBilecik kara yolu üzerindeki Osmangazi Tüneli'nde meydana geldi. Adapazarı'ndan Eskişehir yönüne giden F.Y. yönetimindeki 34 CYP 924 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü F.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik, uzun süre aksarken, kara yolunda araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik

2021-12-25 13:53:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.